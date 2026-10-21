“जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता”, जानलेवा हमले के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली सोशल मीडिया एक्टिविटी वायरल

Tiger Shroff First Social Media Activity: बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार को कई राउंड फायरिगं की गई थी। जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। इस हमले के बाद लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर है कि टाइगर श्रॉफ पहले टारगेट नहीं थे, सलमान खान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग का प्लान था। जो भारी सुरक्षा की वजह से हमलावरों ने कैंसिल कर दिया। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, पर उनके ड्राइवर को गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। ऐसे में अबतक टाइगर श्रॉफ ने कोई ऑधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन उनकी पहली सोशल मीडिया एक्टिविटी सामने आई है। उन्होंने एक पोस्ट लाइन किया है। जो चर्चा का विषय बन गया है।