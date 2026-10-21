“स्टेज पर बेइज्जत करना जरूरी था क्या?”, दलेर मेहंदी को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल पर फूटा अनुपम खेर का गुस्सा

Anupam Kher On Daler Mehndi: उत्तराखंड में फेमस सिंगर दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और राज्य के मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुई तीखी बहस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंच पर विधायक ने गायक पर ठीक से न गा पाने और नशे में होने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद उनकी छोटे भाई मीका सिंह ने भड़कते हुए सबूत मांगे थे, अब उसी विधायक पर अनुपम खेर ने भी अपना गुस्सा उतारा है और वीडियो जारी कर इस सार्वजनिक अपमान पर गहरी नाराजगी जताई है।