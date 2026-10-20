भाई दलेर मेहंदी पर लगे नशे के आरोप तो भड़के मीका सिंह, सबूत मांगते हुए गाना छोड़ने की दी चेतावनी

Mika Singh on Daler Mehndi Alcohol Controversy: बॉलीवुड के फेमस और एनर्जेटिक पाॅप गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) इन दिनों उत्तराखंड में अपने एक स्टेज शो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीते दिन उत्तराखंड के नरेंद्रनगर से विधायक सुबोध उनियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था, जिसमें वह मंच पर सबके सामने दलेर मेहंदी पर ठीक से न गा पाने का आरोप लगाते और उन्हें नशे में होने की बात कहते नजर आए थे। इस घटना के बाद से इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ लोग गायक का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं अब दलेर मेहंदी के छोटे भाई और जाने-माने सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) ने मैदान में उतरकर भाई का जोरदार बचाव किया है।