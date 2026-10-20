‘जो सलमान खान संग करेगा काम, उसे उठानी होंगी तकलीफें’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बोले अनूप जलोटा

Anup Jalota On Tiger Shroff Firing: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर हुए जानलेवा हमले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई हैरान है। जहां कई सितारे खुशी मना रहे हैं कि टाइगर सुरक्षित हैं वहीं, कई मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इस बीच, मशहूर गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा (Anup Jalota) का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अनूप जलोटा ने खुलकर कहा है कि यदि इन तमाम घटनाओं और धमकियों को रोकना है, तो अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को आगे आकर बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए।