ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच कैसे बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ? सामने आया नया घटनाक्रम

Tiger Shroff First Statement on Firing: बॉलीवुड के फेमस एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार को हुए आत्मघाती हमले से पूरे मुंबई में दहशत का माहौल है। इस घटना से जुड़े एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज गोलीबारी की घटना को लेकर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में क्या बताया है वो सामने आ रहा है। जिसमें उन्होंने उस खौफनाक शाम की एक-एक बात शेयर की है। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि यदि अभिनेता ने एक सेकंड की भी चूक कर दी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। कैसे कई राउंड फायरिंग में भी वह बच गए?