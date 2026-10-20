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ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच कैसे बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ? सामने आया नया घटनाक्रम

Tiger Shroff News: जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए गोलीबारी हमले की जांच के दौरान कई बातें सामने आई हैं। कैसे अभिनेता बच निकले? हमलवारों ने गोलियां बेहद करीब से चलाई थी फिर कैसे अभिनेता ने खुद को बचाया।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 20, 2026

Tiger Shroff First Statement on Firing

टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई थी फायरिंग (Photo Source- Twitter/@ANI)

Tiger Shroff First Statement on Firing: बॉलीवुड के फेमस एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार को हुए आत्मघाती हमले से पूरे मुंबई में दहशत का माहौल है। इस घटना से जुड़े एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज गोलीबारी की घटना को लेकर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में क्या बताया है वो सामने आ रहा है। जिसमें उन्होंने उस खौफनाक शाम की एक-एक बात शेयर की है। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि यदि अभिनेता ने एक सेकंड की भी चूक कर दी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। कैसे कई राउंड फायरिंग में भी वह बच गए?

पुलिस जांच में फायरिंग को लेकर टाइगर श्रॉफ ने क्या बताया?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइगर श्रॉफ ने पुलिस के साथ फायरिंग की कई जानकारी शेयर की है, जिसके मुताबिक, रविवार को जब टाइगर श्रॉफ अपनी कार से लौट रहे थे, तभी अचानक हमलावरों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमलावरों ने कार पर कुल पांच राउंड फायरिंग की, जिनमें से दो गोलियां सामने से और तीन गोलियां बगल से दागी गई थीं।

जांच में पता चला है कि एक आरोपी ने कथित तौर पर सामने से दो गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली कार के बोनट पर जा लगी, जबकि दूसरी गोली विंडस्क्रीन और दरवाजे के फ्रेम के बीच जा धंसी। वहीं, दूसरे आरोपी ने बगल से गोलियां चलाईं। गनीमत यह रही कि जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट और आवाज सुनाई दी, टाइगर श्रॉफ ने पलक झपकते ही बेहद सतर्कता दिखाई और अपनी सीट पर तुरंत पीछे की ओर झुक गए। अभिनेता की इसी तुरंत प्रतिक्रिया ने उन्हें बगल से आई गोलियों की चपेट में आने से बचा लिया।

ड्राइवर को लगी गोली, फिर खुद कार चलाकर अस्पताल पहुंचे अभिनेता

इस अंधाधुंध गोलीबारी में अभिनेता की जान तो बच गई, लेकिन सामने से आई गोलियों में से एक गोली उनके ड्राइवर फिरदौस बलूच को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही हमलावर फायरिंग करके वहां से भागे, माहौल में अफरा-तफरी मच गई। टाइगर ने बिना घबराए और अपनी जान की परवाह किए बिना स्थिति को संभाला।

ड्राइवर के घायल होकर सीट से हटने के बाद, टाइगर ने तुरंत ड्राइविंग सीट की कमान संभाली और घायल फिरदौस को लेकर सीधे अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। पुलिस अब टाइगर द्वारा बताए गए इस पूरे घटनाक्रम और आरोपियों की भूमिका को आधार बनाकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, ताकि इस साजिश के पीछे के सभी चेहरों को बेनकाब किया जा सके।

बता दें, तीनों हमलावरों को पुलिस ने राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। पहले खबर थी कि एक हमलावर नाबालिग है, लेकिन अब सामने आया है कि तीनों बालिग है। वहीं, इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्वोई गैंग ने ली है।

‘2 लड़के उतरे और गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी! टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वालो पर चश्मदीद का खुलासा, बताया किसे लगी गोली

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Tiger Shroff Car Firing eyewitness Big reveals said 2 men firing on car front seat driver got injured

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Updated on:

20 Oct 2026 07:24 am

Published on:

20 Oct 2026 07:01 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच कैसे बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ? सामने आया नया घटनाक्रम

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