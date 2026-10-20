20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Gokul Election Result: महायुति की हार पर मंत्री हसन मुश्रीफ का बड़ा बयान, अंदरूनी कलह को ठहराया जिम्मेदार!

Maharashtra Politics: कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ चुनाव में कांग्रेस के पैनल ने 13 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। सत्तारूढ़ एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ ने महायुति की आंतरिक खींचतान को हार की संभावित वजह बताया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 20, 2026

Gokul Election Result

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार (Photo: IANS)

Gokul Milk Union Election: महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिसे 'गोकुल मिल्क यूनियन' के नाम से भी जाना जाता है, के चुनाव में कांग्रेस समर्थित समविचारी आघाड़ी ने सत्तारूढ़ महायुति को झटका देते हुए सत्ता हासिल कर ली है। कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महायुति के 12 उम्मीदवार विजयी हुए। इस नतीजे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महायुति के कई बड़े नेताओं के मैदान में होने के बावजूद गठबंधन को हार का सामना क्यों करना पड़ा? इस सवाल पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हसन मुश्रीफ ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महायुति के भीतर आखिरी समय तक चली खींचतान को हार की संभावित कारण बताया।

महायुति की हार पर क्या बोले हसन मुश्रीफ?

गोकुल दूध संघ के चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए हसन मुश्रीफ ने कहा कि दूध उत्पादक सदस्य किसानों ने जो फैसला दिया है, उसे वे स्वीकार करते हैं। कोल्हापुर जिले की कागल विधानसभा सीट से विधायक मुश्रीफ के मुताबिक, चुनाव के दौरान भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के महायुति गठबंधन में आखिरी समय तक विवाद और खींचतान जारी रही। इसके बाद गठबंधन हुआ, लेकिन संभव है कि मतदाताओं को यह बात पसंद नहीं आई हो।

सतेज पाटिल के नेतृत्व में समविचारी आघाड़ी की जीत

गोकुल दूध संघ के चुनाव में पिछले कई दिनों से मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली कांग्रेस समर्थित समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। दूसरी ओर, महायुति के खाते में 12 सीटें आईं।

इस नतीजे के साथ समविचारी आघाड़ी ने गोकुल दूध संघ में सत्ता हासिल कर ली। चुनाव में कई नए चेहरों को भी जीत मिली है। वहीं, पूर्व अध्यक्ष अरुण डोंगले, विश्वास पाटिल और नाविद मुश्रीफ जैसे प्रमुख उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। नाविद मुश्रीफ इस संघ के अध्यक्ष रह चुके है और मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटे हैं।

99 प्रतिशत मतदान, 25 सीटों पर हुआ मुकाबला

गोकुल दूध संघ के चुनाव में मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। चुनाव में करीब 99 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुल 25 सीटों के लिए सोमवार सुबह से मतगणना शुरू हुई और रात करीब 8:30 बजे परिणाम घोषित किए गए।

चुनाव में महायुति के कई दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसके बावजूद सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली आघाड़ी ने एक सीट के अंतर से बढ़त हासिल कर ली। इस परिणाम के बाद कोल्हापुर के सहकारी क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

हार के बावजूद पूरा सहयोग का किया वादा

हसन मुश्रीफ ने चुनाव परिणाम स्वीकार करते हुए विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि गोकुल दूध संघ का नया संचालक मंडल कोल्हापुर जिले के करीब साढ़े पांच लाख किसान परिवारों के कल्याण के लिए काम करेगा।

मुश्रीफ ने यह भी आश्वासन दिया कि जिले के दूध उत्पादक किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए गोकुल दूध संघ के विकास के लिए जरूरी सहयोग किया जाएगा।

कोल्हापुर की राजनीति में क्या होगा असर?

गोकुल दूध संघ का चुनाव केवल सहकारी संस्था के प्रबंधन तक सीमित नहीं माना जा रहा है। कोल्हापुर में सहकारी क्षेत्र का स्थानीय राजनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। ऐसे में इस चुनाव में मिली जीत और हार को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।

गोकुल चुनाव में सतेज पाटिल के गठबंधन ने महायुति को हराया, 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया

ये भी पढ़ें
devendra fadnavis

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 01:05 pm

Published on:

20 Oct 2026 12:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Gokul Election Result: महायुति की हार पर मंत्री हसन मुश्रीफ का बड़ा बयान, अंदरूनी कलह को ठहराया जिम्मेदार!

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने का मकसद आया सामने, पुलिस ने शुरूआती जांच को लेकर किया खुलासा

Tiger Shroff Firing Case update mumbai police reveals regarding the incident which shots motive
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर बोलीं पूनम ढिल्लों, ‘संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान है’

Poonam Dhillon On Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड

Maharashtra: डांडिया खेलते समय 30 साल के युवक की मौत, भाई बोला- ‘मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी’

Dandiya Heart Attack
मुंबई

‘यूट्यूब के अंबानी’ टैग पर सौरभ जोशी ने दिया बड़ा बयान, अपनी संपत्ति और कमाई पर उड़ रही अफवाहों पर किया खुलासा

Sourav Joshi react on Tag Ambani Of Youtube and her property and 1 crore dandiya
मनोरंजन

‘जय श्री राम’, टाइगर श्रॉफ का हिंदू राष्ट्र पर बयान, हमले के बाद अब वायरल हो रहा पुराना वीडियो

Tiger Shroff Firing Incident Updates
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.