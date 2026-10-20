शीतकालीन सत्र से पहले NCP को मिलेगा वित्त मंत्रालय? महायुति में खींचतान तेज, सुनेत्रा पवार ने की अमित शाह से मुलाकात

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की महायुति सरकार में वित्त मंत्रालय के बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष और राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उनके सांसद बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे। कद्दावर नेता अजित पवार के निधन के बाद वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। NCP लगातार यह मांग कर रही है कि वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार को सौंपा जाए। ऐसे में अमित शाह के साथ हुई मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।