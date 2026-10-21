महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन साबित हुआ आखिरी! सतारा के 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत, स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

Pune Bangalore Highway Accident: महाराष्ट्र के सातारा जिले में कराड के पास पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कुछ दिन पहले ही यातायात के लिए खोले गए नए छह लेन के फ्लाईओवर पर हुआ। सभी युवक कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी मंदिर गए थे और दर्शन कर स्कॉर्पियो से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।