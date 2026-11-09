दिलजीत दोसांझ के मुंबई शो को उड़ाने की धमकी, फिर भी नहीं बदली तारीख, जानें फोन और एंट्री को लेकर क्या है तैयारी

दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए बड़ी खबर (सोर्स: X-@ani_digital)
Diljit Dosanjh Concert Security: फेमस पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुंबई में होने वाले उनके आगामी कॉन्सर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि, इन धमकियों के बावजूद कॉन्सर्ट रद्द नहीं किया गया है और ये तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है और वेन्यू पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को कई ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई थी। धमकी मिलने के बाद तुरंत हरकत में आई मुंबई पुलिस ने महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित पूरे वेन्यू की बारीकी से जांच की। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है।
महात्मा गांधी और अन्य आयोजनों के अनुभवों से सीखते हुए इस बार सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आने वाले 27 नवंबर को होने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए वेन्यू पर 1,500 से अधिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर प्रवेश के लिए तीन गेट होते हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए इस बार पांच गेटों पर कड़ी चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा, इवेंट वाले दिन और उससे एक दिन पहले भी पूरे परिसर की सुरक्षा जांच की जाएगी।
दिलजीत दोसांझ का ये 'रुपे ऑरा इंडिया टूर 2026' देश के अलग-अलग हिस्सों में धूम मचा रहा है। इस टूर के तहत 30 अक्टूबर को दिल्ली-NCR और 15 नवंबर को इंदौर में कॉन्सर्ट आयोजित होना है। इसके बाद 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में यह शो आयोजित किया जाएगा। तमाम धमकियों के बावजूद मुंबई पुलिस और आयोजकों की मुस्तैदी से ये साफ हो गया है कि फैंस बिना किसी डर के इस म्यूजिकल नाइट का आनंद ले सकेंगे।
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