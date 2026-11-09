दिलजीत दोसांझ के मुंबई शो को उड़ाने की धमकी, फिर भी नहीं बदली तारीख, जानें फोन और एंट्री को लेकर क्या है तैयारी

Diljit Dosanjh Concert Security: फेमस पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुंबई में होने वाले उनके आगामी कॉन्सर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि, इन धमकियों के बावजूद कॉन्सर्ट रद्द नहीं किया गया है और ये तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है और वेन्यू पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।