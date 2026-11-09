कपूर परिवार से बच्चन फैमिली तक, सितारों ने ऐसे मनाई दिवाली, खराब तबियत के बीच बिग-बी की तस्वीरों ने खींचा ध्यान

Bollywood Diwali 2026: दीपावली का पावन पर्व इस साल बॉलीवुड सितारों के लिए बेहद खास रहा। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक, सभी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाया। कपूर खानदान से लेकर बच्चन परिवार और विक्की-कैटरीना तक, कई बड़े सितारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फैंस के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत झलकियां साझा की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।