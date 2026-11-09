कपूर परिवार से बच्चन फैमिली तक, सितारों ने ऐसे मनाई दिवाली, खराब तबियत के बीच बिग-बी की तस्वीरों ने खींचा ध्यान

सितारों ने ऐसे मनाई दिवाली (सोर्स: X-@instantbolly)
Bollywood Diwali 2026: दीपावली का पावन पर्व इस साल बॉलीवुड सितारों के लिए बेहद खास रहा। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक, सभी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाया। कपूर खानदान से लेकर बच्चन परिवार और विक्की-कैटरीना तक, कई बड़े सितारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फैंस के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत झलकियां साझा की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए यह दिवाली बेहद खास रही, क्योंकि यह पाली हिल स्थित उनके नए छह मंजिला बंगले 'कृष्णा राज' में उनकी पहली दिवाली थी। इस मौके पर कपल ने अपने घर पर लक्ष्मी पूजन किया, जिसकी प्यारी तस्वीरें आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
तस्वीरों में आलिया पेस्टल हरे और आइवरी रंग के पारंपरिक परिधान में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, जबकि रणबीर और उनकी बेटी राहा के साथ उनके कुछ बेहद खूबसूरत पल कैमरे में कैद हुए हैं। एक तस्वीर में राहा अपने माता-पिता को प्यार से चूमती हुई भी नजर आ रही है। इसके अलावा, रणबीर और आलिया ने अपने नए घर की बालकनी से बाहर आकर पैपराजी को भी दिवाली की बधाइयां दीं।
दूसरी तरफ, बच्चन परिवार की दिवाली भी चर्चा में रही। उद्यमी नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली सेलिब्रेशन की कुछ खास तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में नव्या की मां श्वेता नंदा, मामा अभिषेक बच्चन, भाई अगस्त्य नंदा, आराध्या बच्चन और अभिनेत्री अनन्या पांडे नजर आ रही हैं।
हालांकि, इन तस्वीरों में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर नहीं आए। तस्वीरों में अभिषेक और श्वेता 'जलसा' के गार्डन में पटाखे जलाते दिख रहे हैं, जबकि अगस्त्य अपनी बहन आराध्या को गले लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी खराब सेहत के चलते चर्चा में हैं।
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने जुहू स्थित शानदार समुद्र किनारे वाले अपार्टमेंट में परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताए। उनके इस आशियाने की खूबसूरती और इंटीरियर अक्सर फैंस का ध्यान खींचता है।
इसके अलावा, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने जापान में छुट्टियां मनाते हुए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं, जहां विजय ने जापानी परंपरा के अनुसार 'होमा' (हवन) भी किया। वहीं, दीया मिर्जा ने भी अपने पति वैभव रेखी और बच्चों के साथ प्यार भरी दिवाली मनाई।
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