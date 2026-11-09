क्या SS Rajamouli की ‘Varanasi’ में दिखेगा राम-रावण युद्ध? महेश बाबू और पृथ्वीराज की फिल्म को लेकर सामने आई नई थ्योरी

बाद में, महेश बाबू के किरदार को पता चलता है कि अगर वह सभी नौ रत्न इकट्ठा करके कुंभ को दे देता है, तो कुंभ को असीम शक्तियां मिल जाएंगी। इसे रोकने के लिए, वह अतीत में जाता है और राम-रावण युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना में दखल देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नौ रत्न कभी अलग न हों। सोशल मीडिया पर चल रही यह थ्योरी काफी दिलचस्प है, और चूंकि राजामौली इसे निर्देशित कर रहे हैं, इसलिए 'वाराणसी' से लोगों की उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा हैं।