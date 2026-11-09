NCP के एक होने की अटकलें, पार्थ की बार-बार मुलाकात! अब शरद पवार गुट का आया बड़ा बयान

Sharad Pawar NCP Merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों गुटों के विलय को लेकर न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही इस दिशा में कोई विचार किया गया है। शरद गुट ने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया है।