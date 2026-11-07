महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उबाल: पवार परिवार में सियासी घमासान के 4 संकेत, बड़े नेता की खुली चेतावनी

Pawar family rift: महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। साल 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो गुटों में बंटवारे के बाद अब पार्टी के भीतर नए सियासी समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। दिवंगत अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP में अंदरूनी खींचतान की खबरों के बीच शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने अपनी ही चाची सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटों पार्थ पवार तथा जय पवार को सतर्क रहने की सलाह दी है।