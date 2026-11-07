Mumbai Local: दिवाली पर मुंबईकरों की बढ़ी मुश्किलें! सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, कई लोकल ट्रेनें रद्द और लेट

Mumbai local train mega block: मुंबई में दिवाली के बीच लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रविवार (8 नवंबर) को दिवाली (लक्ष्मी पूजन) के दिन मध्य रेलवे ने मुंबई लोकल नेटवर्क पर मेगा ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक माटुंगा से मुलुंड और पनवेल से वाशी के बीच लिया जाएगा। ब्लॉक के कारण मध्य रेलवे की कुछ लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई सेवाएं देरी से चलेंगी। हालांकि, यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि रविवार को पश्चिम रेलवे (Western Line Sunday Mega Block) पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं होगा।