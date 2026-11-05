Maharashtra Weather in Diwali: दिवाली से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज! बारिश, धूप या बढ़ेगी ठंड? IMD ने क्या कहा

Maharashtra Weather Forecast for Diwali 2026: महाराष्ट्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश पर अब ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 4-5 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक समेत अन्य जिलों में मौसम शुष्क, गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। दोपहर में तेज धूप और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।