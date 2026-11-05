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Maharashtra Weather in Diwali: दिवाली से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज! बारिश, धूप या बढ़ेगी ठंड? IMD ने क्या कहा

Maharashtra Weather Update for Diwali: महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश ने विराम ले लिया है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी और उमस परेशानी बढ़ा रही है। अगले चार से पांच दिनों तक अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Updated: 5 Nov 2026, 6:01 PM IST

Maharashtra weather diwali 2026

महाराष्ट्र के मौसम पर बड़ी अपडेट (Patrika File Photo)

Maharashtra Weather Forecast for Diwali 2026: महाराष्ट्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश पर अब ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 4-5 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक समेत अन्य जिलों में मौसम शुष्क, गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। दोपहर में तेज धूप और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।

मुंबई समेत कोंकण में कैसा रहेगा मौसम?

मुंबई और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।

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कोंकण क्षेत्र में अगले चार से पांच दिनों तक भी मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, हवा में नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। दिन में धूप तेज रहने की संभावना है, जबकि रात के समय मौसम कुछ सुहावना हो सकता है।

उत्तर महाराष्ट्र में बढ़ेगी गर्मी और उमस

उत्तर महाराष्ट्र के जिलों में भी बारिश की संभावना कम है। धुले, नंदुरबार, जलगांव और नासिक में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यहां लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है।

दोपहर के समय तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक इन जिलों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है।

पुणे, कोल्हापुर समेत पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश पर ब्रेक

पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पिछले दो से तीन दिनों के दौरान हल्की बारिश हुई थी। हालांकि, अब यहां भी बारिश का दौर थम गया है।

पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जिलों में फिलहाल बारिश की संभावना कम है। इन इलाकों में मौसम शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है।

मराठवाड़ा में 30 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान

मराठवाड़ा के आठ जिलों में भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और धाराशिव में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।

कुछ इलाकों में हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, यहां अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

विदर्भ में 32 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

विदर्भ में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। 5 नवंबर को भी अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। यहां अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए अगले चार से पांच दिनों तक विदर्भ में भी गर्म और शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान है।

महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बारिश का दौर फिलहाल थमता नजर आ रहा है। मुंबई और कोंकण से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ तक किसी भी विभाग में बारिश का अलर्ट नहीं है।

दिन में तेज धूप और गर्मी के साथ उमस परेशान कर सकती है, जबकि रात में कुछ राहत मिलने की संभावना है। ऐसे में महाराष्ट्र के नागरिकों को फिलहाल बारिश के बजाय गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।

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Updated on:

5 Nov 2026, 6:01 PM IST

Published on:

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