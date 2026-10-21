दिवाली पर पड़ेगी हल्की ठंड, दिल्ली-राजस्थान समेत उत्तर भारत में बदलेगा मौसम

Diwali Weather Update: दीपावली त्योहार के लिए हल्की ऊनी कपड़े निकालने की तैयारी कर लें। क्योंकि उत्तर भारत में मौसम बदलने के संकेत हैं। नवंबर की शुरूआत यानी दीपावली के दिनों में हल्की ठंड रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। दिन में धूप के कारण गर्मी बनी हुई है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव आ रहा है।