‘रामायण’ में रावण के रोल के लिए यश ने उठाई बड़ी चुनौती, बोले- संस्कृत के श्लोक बोलना बिल्कुल आसान नहीं था

फिल्म की स्क्रीनिंग और दर्शकों के बीच जाने को लेकर रणबीर कपूर ने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद से उन्हें पब्लिक के बीच फिल्म देखने में घबराहट होती है, क्योंकि वो अनुभव उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। वहीं, यश ने बताया कि वो पहले चुपके से थिएटर्स में जाकर फैंस का जश्न देखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया ताकि उनके वहां होने से दर्शकों का ध्यान फिल्म से न भटके।