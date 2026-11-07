‘मेरे चेहरे पर लगाया गया रणबीर कपूर का चेहरा’, अभय अरोड़ा का खुलासा, बोले- एक्टर ने अकेले नहीं निभाया भगवान परशुराम का किरदार

उन्होंने कहा, "भगवान की मुझ पर कृपा रही है। मैं 'धुरंधर' की शूटिंग कर रहा था, और सीधे सेट से बैंकॉक से मुंबई के लिए उड़ान भरी। अगली सुबह, मैं भगवान परशुराम का किरदार निभा रहा था। चार दिन बाद, मैं वापस बैंकॉक लौट आया और यासिर अराफात का रोल करने लगा। यह किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। 'धुरंधर' के मेरे करियर में आने से पहले ही मैं 'रामायण' पर काम कर रहा था। 'रामायण' का मेरी पहली फिल्म के रूप में मिलना, सच में भगवान का आशीर्वाद है। मैं भारत का इकलौता ऐसा अभिनेता हूं जो 'धुरंधर' और 'रामायण' दोनों का हिस्सा है। मैं इसे एक अभिनेता के तौर पर अपने करियर की बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं।"