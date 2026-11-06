75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए सलमान खान का बड़ा ऐलान, सिर्फ 11 रुपये में मिलेगी ‘मातृभूमि’ की टिकट

Salman Khan Maatrubhumi Movie Ticket: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज से पहले बुजुर्ग दर्शकों के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। शुक्रवार (6 नवंबर) को मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, सलमान ने बताया कि 75 साल से अधिक उम्र के लोग सिर्फ 11 रुपये का टिकट खरीदकर फिल्म देख सकेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "हमने 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए टिकट की कीमत 11 रुपये रखी है।"