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75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए सलमान खान का बड़ा ऐलान, सिर्फ 11 रुपये में मिलेगी ‘मातृभूमि’ की टिकट

Salman Khan Maatrubhumi Movie Ticket: सलमान खान ने 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) के लिए एक खास टिकट ऑफर की घोषणा की है। मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, अभिनेता ने बताया कि 75 साल से अधिक उम्र के लोग सिर्फ 11 रुपये में यह फिल्म देख सकेंगे। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 6 Nov 2026, 6:59 PM IST

Salman Khan Maatrubhumi Movie Ticket

मातृभूमि फिल्म को लेकर सलमान खान ने किया बड़ा ऐलान। (फोटो सोर्स: IMDb)

Salman Khan Maatrubhumi Movie Ticket: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज से पहले बुजुर्ग दर्शकों के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। शुक्रवार (6 नवंबर) को मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, सलमान ने बताया कि 75 साल से अधिक उम्र के लोग सिर्फ 11 रुपये का टिकट खरीदकर फिल्म देख सकेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "हमने 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए टिकट की कीमत 11 रुपये रखी है।"

भारतीय सैनिकों और उनके बलिदानों की कहानी पर आधारित है सलमान खान की 'मातृभूमि'

टिकट की यह खास कीमत इसलिए भी अहम है क्योंकि यह फिल्म भारतीय सैनिकों, उनके बलिदानों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है।

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फिल्म को लेकर चल रही अफवाहों को सलमान खान ने कहा 'बकवास'

यह घोषणा उसी इवेंट में की गई, जहां सलमान ने फिल्म में देरी, रीशूट और सरकार से जुड़े कथित मुद्दों को लेकर चल रही अटकलों पर भी बात की। इन खबरों को खारिज करते हुए अभिनेता ने इन्हें 'बकवास' बताया और स्पष्ट किया कि फिल्म में किसी भी तरह की नकारात्मक ताकतों को नहीं दिखाया गया है।

मीडिया से बात करते हुए सलमान ने कहा, "यह बकवास है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने सैनिकों पर फिल्म बनाई है, वे किन हालात से गुजरते हैं और उनके परिवारों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस पर। इसमें कोई नकारात्मक ताकतें नहीं हैं। बस हालात नकारात्मक हैं।"

'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) के नाम से जानी जाने वाली यह फिल्म, जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित है। खबरों के अनुसार, क्लीयरेंस प्रक्रियाओं और फिल्म के संवेदनशील विषय को लेकर चल रही अटकलों के बीच, इसकी रिलीज की तारीख कई बार बदली गई। हालांकि, ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया।

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे। इनके अलावा चित्रांगदा सिंह, अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में हैं।

रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर

जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 6 नवंबर को साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म मातृभूमि का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। जबकि 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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