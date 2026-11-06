ऐश्वर्या राय- अभिषेक बच्चन को साथ देख लोगों ने किए कमेंट! किसी ने लिया- सलमान का नाम तो कोई बोला- अच्छी एक्टिंग है

Aishwarya Rai- Abhishek Bachchan Fans Reaction: बॉलीवुड के गलियारों में गुरुवार की रात दिवाली के जश्न की शानदार चमक देखने को मिली। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक ग्रैंड दिवाली पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें इस पूरी शाम में सबसे ज्यादा सुर्खियां और लाइमलाइट जिस कपल ने बटोरीं वो थे ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक बच्चन। पिछले काफी समय से दोनों के रिश्ते में अनबन और तलाक की खबरें थीं। जैसे ही दोनों के वीडियो सामने आए लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। कोई कपल को देख खुश हुआ, तो किसी ने इसे अच्छी एक्टिंग कहा और सलमान खान का जिक्र करने लगे।