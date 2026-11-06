‘गोविंदा आज जो खा रहे हैं वो मेरे भाग्य का है’, सुनीता आहूजा ने फिर अपने रिश्ते पर की बात, बोलीं- मैं सच का साथ देती हूं

सुनीता आहूजा ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "सास के समय से ही मेरे घर में 5-6 नौकर हुआ करते थे और मुझे हमेशा से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर ध्यान देना था। अगर माता-पिता दोनों काम पर जाएं तो बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्याना अपने दोनों बच्चों पर लगाया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जल्द ही अगले साल उनकी और उनके बेटे यशवर्धन की एक फिल्म आने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने फिल्ममेकर साजिद खान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि साजिद ने ही उन्हें एक्टिंग के गुण सिखाए हैं।