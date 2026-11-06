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‘रामायण’ देखकर स्टॉकहोम में गूंजे ‘जय श्री राम’ के नारे, अनुपम खेर बोले- मेरा मन खुशी और गर्व से भर गया

Anupam Kher Post For Ramayana: बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने रणबीर कपूर की रामायण में जटायु को अपनी आवाज दी है। इसी बीच अनुपम ने फिल्म देखी और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्टर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 6 Nov 2026, 8:39 AM IST

Anupam Kher Post For Ramayana

रामायण फिल्म और अनुपम खेर (फोटो सोर्स-IMDb)

Anupam Kher Post For Ramayana: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अब अभिनेता अनुपम खेर ने भी फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की। अनुपम ने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी शानदार विजुअल प्रस्तुति वाली फिल्म नहीं देखी।

स्टॉकहोम में करीब 500 लोगों के साथ देखी फिल्म

अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने स्वीडन के स्टॉकहोम में लगभग 500 लोगों के साथ एक भरे हुए सिनेमाघर में 'रामायण' देखी। फिल्म देखने के बाद उनका मन खुशी और गर्व से भर गया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि भारत में इतनी भव्य फिल्म बनाई गई है। अभिनेता के मुताबिक, फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमाघर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद लोग 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे थे।

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अनुपम ने कहा कि स्टॉकहोम में बैठकर लोगों के बीच इस तरह का उत्साह और भावनाएं देखना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। उन्होंने अपने वीडियो में इसी अनुभव को साझा किया है। अभिनेता ने साफ किया कि इसे फिल्म की समीक्षा के बजाय उनके दिल से निकली तारीफ समझा जाए, क्योंकि उन्होंने वही बातें कही हैं जो फिल्म देखने के दौरान उन्होंने महसूस कीं।

जटायु के किरदार से जुड़े हैं अनुपम खेर

इस फिल्म से अनुपम खेर का भी खास जुड़ाव है। उन्होंने 'रामायण' में जटायु का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में उनकी आवाज में कथावाचन भी सुनाई देता है। अभिनेता ने इस भूमिका को अपने लिए सम्मान और गर्व की बात बताया। उनका कहना है कि इस भव्य फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए एक विशेष अनुभव है।

फिल्म में जटायु का किरदार कहानी के अहम मोड़ से जुड़ा हुआ है। जब रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा होता है, तब जटायु उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जटायु का यह प्रसंग राम की आगे की यात्रा और सीता की तलाश की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'अब तक ऐसी फिल्म नहीं देखी'

अनुपम खेर ने अपने संदेश में फिल्म के दृश्य प्रभावों की भी विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने इसे अब तक देखी गई सबसे शानदार विजुअल फिल्मों में से एक बताया। अभिनेता के मुताबिक, फिल्म की भव्यता और प्रस्तुति ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह बेहतरीन फिल्मों में शामिल होने लायक है।

अनुपम ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, तकनीशियनों और पूरी टीम को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए टीम ने देशवासियों को गर्व महसूस करने का एक शानदार अवसर दिया है। अभिनेता ने अपना संदेश 'जय श्री राम' और 'जय हिंद' के नारों के साथ समाप्त किया।

रणबीर कपूर निभा रहे हैं भगवान राम की भूमिका

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म में यश रावण और साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की कहानी और भव्यता को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। अनुपम खेर की प्रतिक्रिया के बाद फिल्म को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। खास बात यह रही कि भारत से दूर स्टॉकहोम में भी फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों ने इसे लेकर उत्साह दिखाया और सिनेमाघर में 'जय श्री राम' के नारे लगाए।

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