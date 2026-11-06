‘रामायण’ देखकर स्टॉकहोम में गूंजे ‘जय श्री राम’ के नारे, अनुपम खेर बोले- मेरा मन खुशी और गर्व से भर गया

Anupam Kher Post For Ramayana: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अब अभिनेता अनुपम खेर ने भी फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की। अनुपम ने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी शानदार विजुअल प्रस्तुति वाली फिल्म नहीं देखी।