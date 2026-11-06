Ramayana Part 1 Ending Explained: जटायु और रावण के भीषण युद्ध से लेकर हनुमान की झलक तक, ‘रामायण 2’ को लेकर खुले कई राज

Ramayana Movie: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट अपने शानदार क्लाइमैक्स और इमोशनल कहानी की वजह से चर्चा में है। फिल्म के अंत में जटायु और रावण के बीच जबरदस्त युद्ध दिखाया गया है। वहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन में अभिनेता सनी देओल के हनुमान के किरदार की झलक भी देखने को मिलती है। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को भावुक करने के साथ ही दूसरे पार्ट के लिए उत्सुकता बढ़ाता है। खास बात यह है कि फिल्म में जटायु का बलिदान राम की आगे की यात्रा को एक नया मोड़ देता है।