कौन थे दिव्य पक्षी जटायु? जिन्होंने माता सीता के लिए लड़ा था रावण से युद्ध, फिल्म ‘रामायण’ के बने गुमनाम हीरो

Who is Jatayu in Ramayana: निदेशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म के VFX, भव्य सेट और मुख्य कलाकारों के अभिनय के साथ-साथ एक ऐसे किरदार ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जिसने थिएटर से बाहर आते ही हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। वह किरदार कोई और नहीं बल्कि जन्मों-जन्मों से याद रखे गए दिव्य पक्षी जटायु (Jatayu) का है। फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपनी जादुई और भारी-भरकम आवाज से जटायु के इस किरदार को अमर कर दिया है। रावण के खिलाफ अकेले खड़े होने वाले इस बूढ़े पक्षी का त्याग और बलिदान आज भी हर किसी को झकझोर कर रख देता है, लेकिन जटायु कौन था, उसने रावण का सामना क्यों किया और रामायण में उसके आखिरी काम में इतनी खास बात क्या है?