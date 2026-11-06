6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

कौन थे दिव्य पक्षी जटायु? जिन्होंने माता सीता के लिए लड़ा था रावण से युद्ध, फिल्म ‘रामायण’ के बने गुमनाम हीरो

Who is Jatayu: सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंद और उनके संग रिश्तों पर खुलकर बात की है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। वह हमेशा माता रानी में भरोसा रखती हैं और उन्हीं के सामने रोती हैं, वह किसी इंसान के सामने नहीं रोना चाहतीं।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 6 Nov 2026, 10:18 AM IST

Who is Jatayu real hero in Ramayana he fight with ravan during sita haran and he dead

Who is Jatayu in Ramayana: निदेशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म के VFX, भव्य सेट और मुख्य कलाकारों के अभिनय के साथ-साथ एक ऐसे किरदार ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जिसने थिएटर से बाहर आते ही हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। वह किरदार कोई और नहीं बल्कि जन्मों-जन्मों से याद रखे गए दिव्य पक्षी जटायु (Jatayu) का है। फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपनी जादुई और भारी-भरकम आवाज से जटायु के इस किरदार को अमर कर दिया है। रावण के खिलाफ अकेले खड़े होने वाले इस बूढ़े पक्षी का त्याग और बलिदान आज भी हर किसी को झकझोर कर रख देता है, लेकिन जटायु कौन था, उसने रावण का सामना क्यों किया और रामायण में उसके आखिरी काम में इतनी खास बात क्या है?

खबर अपडेट की जा रही है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.