‘आदिपुरुष’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई रणबीर कपूर की ‘रामायण’, अच्छी प्रतिक्रियाओं के बाद भी रह गई कोसों दूर

Ramayana-Adipurush Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है। 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही यह साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। हालांकि, शानदार शुरुआत के बावजूद फिल्म प्रभास की 2023 में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' का पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही।