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‘आदिपुरुष’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई रणबीर कपूर की ‘रामायण’, अच्छी प्रतिक्रियाओं के बाद भी रह गई कोसों दूर

Ramayana-Adipurush Box Office Collection: रणबीर कपूर की 'रामायण' पर्दे पर रिलीज हो गई है। इसी बीच फिल्म ने जहां कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'आदिपुरुष' के एक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 6 Nov 2026, 10:40 AM IST

Ramayana-Adipurush Box Office Collection

रामायण-आदिपुरुष (फोटो सोर्स- IMDb)

Ramayana-Adipurush Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है। 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही यह साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। हालांकि, शानदार शुरुआत के बावजूद फिल्म प्रभास की 2023 में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' का पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही दर्शकों में काफी उत्साह था। इसकी एडवांस बुकिंग भी अच्छी रही और शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी सकारात्मक बताई जा रही हैं।

हिंदी वर्जन से हुई सबसे ज्यादा कमाई

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' को भारत में कुल 25,200 शो में दिखाया गया। फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हुई। हिंदी में इसने पहले दिन 47.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं कन्नड़ में 7.25 करोड़, तेलुगु में 6 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ रुपये कमाए।

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इस तरह सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। विदेशों में पहले दिन की कमाई के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। अनुमान है कि विदेशी बाजार से फिल्म को 20 से 40 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। ऐसा होने पर इसका दुनियाभर का शुरुआती कलेक्शन 100 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है।

'आदिपुरुष' से पीछे रह गई 'रामायण'

पहले दिन की कमाई के मामले में 'रामायण' प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' से पीछे रह गई है। साल 2023 में रिलीज हुई 'आदिपुरुष' ने सभी भाषाओं में पहले दिन 86.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम है, जिसने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये कमाए थे।

इस साल की बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की सूची में 'रामायण' दूसरे स्थान पर है। इसके बाद 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने 62 करोड़, 'बॉर्डर 2' ने 30 करोड़ और 'मिर्जापुर: द मूवी' ने 25.75 करोड़ रुपये का पहले दिन नेट कलेक्शन किया।

अब वीकेंड पर टिकी नजरें

फिल्म के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पहले दिन की रफ्तार बरकरार रखने की है। 'आदिपुरुष' और 'टॉक्सिक' जैसी फिल्मों को शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन बाद में उनकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में 'रामायण' के लिए आने वाला वीकेंड काफी अहम होगा।

हालांकि, रविवार को दिवाली और लक्ष्मी पूजा के कारण शाम के शो प्रभावित हो सकते हैं। इसके बावजूद छुट्टियों और दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीद है। सोमवार को भी फिल्म की कमाई में उछाल आ सकता है।

2028 में आएगा दूसरा भाग

'रामायण' दो हिस्सों में बनाई जा रही है। इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 के दौरान रिलीज होने की उम्मीद है। दोनों फिल्मों का कुल निर्माण बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। इसके अलावा सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, शोभना और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म का संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है।

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