‘आजकल के एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं’, फराह खान का बड़ा बयान, बोलीं- शाहरुख, सलमान और अक्षय आखिरी सुपरस्टार्स थे

Farah Khan On Young Actors: बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने आज के नए कलाकारों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि मौजूदा दौर के एक्टर्स में आत्मविश्वास की कमी है। यही वजह है कि वे फिल्मों के निर्देशन से लेकर गानों की कोरियोग्राफी, म्यूजिक और कास्टिंग तक में दखल देने लगे हैं। फराह के मुताबिक, आज के कलाकारों को अपने निर्देशकों और फिल्म बनाने की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को बॉलीवुड का आखिरी सुपरस्टार बताया है।