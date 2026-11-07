4000 करोड़ के बजट वाली ‘रामायण’ ने 2 दिन में कमाए 221 करोड़, फिर भी मेकर्स की बढ़ी चिंता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रामायण' के दोनों भागों का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि पहले भाग का अनुमानित बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। लेकिन क्या फिल्म कमाई के मामले में बजट का ये आंकड़ा पार कर पाएगी। देखने वाली बात ये है कि इतने बड़े बजट को देखते हुए, फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, भले ही इसने भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।