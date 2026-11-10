Mumbai Diwali Fire: दिवाली पर आग की 140 से ज्यादा घटनाएं, मालवणी में 16 साल के शनवाज की दर्दनाक मौत

सोमवार को भी शहर में पांच अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इनमें सबसे दर्दनाक हादसा मालाड पश्चिम के मालवणी इलाके में हुआ, जहां एक दुकान में लगी भीषण आग के कारण 16 साल के किशोर की जान चली गई। मृतक की पहचान शनवाज नियाज खान के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।