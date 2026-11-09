‘शुरू में मदद के लिए चीख रहे थे, फिर सन्नाटा’, येडशी अग्निकांड पर प्रत्यक्षदर्शियों का बड़ा खुलासा, बचाने के लिए बुलाई थी JCB

Dharashiv Fire News: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येडशी गांव में दीपवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। 8 नवंबर की आधी रात को एक किराना और अन्य दुकानों में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के छह सदस्यों की जान ले ली। इस हादसे में परिवार की दो बेटियों समेत छह लोगों की दम घुटने और जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा किसी तरह बच गया। सबसे दुखद बात यह है कि परिवार की दोनों बेटियां पुणे और धाराशिव में पढ़ाई करती थीं और दीपवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटी थीं। जिस त्योहार के लिए पूरा परिवार एक साथ आया था, वही त्योहार उनके जीवन का आखिरी बन गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि आग दीपावली के चलते घर में जलाए गए दीये की वजह से लगी होगी।