दिवाली पर आग की घटनाओं के बाद मुंबई में बड़ा फैसला, 25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर रोक

अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लावंगारे द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 9 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकार क्षेत्र में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य हवाई पटाखों को जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने यह कदम दिवाली के दौरान सामने आई आग की घटनाओं और रॉकेट जैसे पटाखों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए उठाया है।