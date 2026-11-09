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दिवाली पर आग की घटनाओं के बाद मुंबई में बड़ा फैसला, 25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर रोक

Mumbai Firecracker Ban: दिवाली की रात मुंबई में आग की कई घटनाओं के बाद मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रॉकेट और हवाई पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश BMC क्षेत्र में रिहायशी इमारतों, छतों, बालकनी और झुग्गी बस्तियों पर लागू होगा।
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मुंबई

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Imran Ansari

Updated: 9 Nov 2026, 4:19 PM IST

Mumbai Firecracker Ban

दिवाली पर आग की घटनाओं के बाद मुंबई में बड़ा फैसला,

Mumbai Diwali Fire: दिवाली की रात शहर के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की कई घटनाओं के बाद मुंबई में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगा दी गई है। मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को यह आदेश जारी करते हुए 9 नवंबर से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और हवाई पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।

रिहायशी इलाकों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक लागू होगा आदेश

प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा। इसके दायरे में रिहायशी इमारतें, छतें, बालकनी और झुग्गी-बस्तियां भी शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि रॉकेट और अन्य हवाई पटाखे उड़कर छतों, बालकनियों, खिड़कियों और दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं पर गिर सकते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

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दिवाली की रात तीन बड़ी आग की घटनाएं

बता दें कि दिवाली की रात मुंबई के अलग-अलग इलाकों में कम से कम तीन बड़ी आग की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं में कई झोपड़ियां, दुकानें, एक गैरेज और एक व्यावसायिक इमारत के कुछ हिस्से आग की चपेट में आ गए। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने हवाई पटाखों से आग लगने के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है।

घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा खतरा

मुंबई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि शहर के कई इलाके घनी आबादी वाले हैं। यहां ऊंची इमारतें, झुग्गी बस्तियां, संकरी सड़कें और एक-दूसरे से सटी रिहायशी एवं व्यावसायिक इमारतें मौजूद हैं। ऐसे इलाकों में रॉकेट और दूसरे हवाई पटाखों के कारण आग लगने की आशंका ज्यादा रहती है। इससे लोगों की जान और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

25 नवंबर रात 11:59 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लावंगारे द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 9 नवंबर 2026 से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकार क्षेत्र में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य हवाई पटाखों को जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने यह कदम दिवाली के दौरान सामने आई आग की घटनाओं और रॉकेट जैसे पटाखों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए उठाया है।

आदेश के तहत लोगों से प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है, ताकि रिहायशी इलाकों, इमारतों की छतों, बालकनियों और आसपास की दुकानों या अन्य संवेदनशील स्थानों में आग लगने की आशंका को कम किया जा सके। खासकर घनी आबादी वाले इलाकों और ऊंची इमारतों के आसपास हवाई पटाखों से आग फैलने का जोखिम अधिक माना गया है।

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