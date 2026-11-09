‘गाली-गलौज, स्मोकिंग और स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनूंगी’, दीपिका चिखलिया ने फिल्मों में बोल्ड सीन और छोटे कपड़े पहनने पर कही बड़ी बात

अरुण गोविल के साथ इतने लंबे अंतराल के बाद दोबारा स्क्रीन शेयर करने पर बात करते हुए दीपिका ने कहा कि उनके साथ काम करना हमेशा से बहुत सहज रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ बीता है और वह उन्हें लंबे समय से जानती हैं। सेट पर जब वे मिले तो बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक थी और ऐसा लगा मानो यह कोई पारिवारिक मामला हो। फैंस को भी पर्दे पर दोनों की यह जोड़ी और उनके बीच के दृश्य बहुत पसंद आ रहे हैं, जिसमें दवाइयों को लेकर डांटने वाला सीन और पैर छूने वाला प्रसंग शामिल है।