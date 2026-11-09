‘इन गंवार लोगों ने क्या हालत कर दी है?’, दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों पर भड़कीं उर्फी जावेद, जेल भेजने की उठाई मांग

दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों पर भड़कीं उर्फी जावेद (सोर्स: X-@hunterflyco)
Uorfi Javed On Diwali Crackers: दिवाली के बाद कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। आतिशबाजी के कारण बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया और रियलिटी शो स्टार उर्फी जावेद का गुस्सा फूट पड़ा है। उर्फी ने दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़ने वालों की कड़ी आलोचना करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
सोमवार, 9 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट साझा करते हुए उर्फी जावेद ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आतिशबाजी करने वालों को लेकर तीखा हमला बोलते हुए लिखा कि पटाखे फोड़ने वाले सभी लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि इन लोगों की वजह से ही शहरों का यह हाल हुआ है।
दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में बना हुआ है, जबकि शहर के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI रीडिंग 400 के पार पहुंच गई है, जो 'गंभीर' (severe) श्रेणी में आती है। वहीं दूसरी ओर, सोमवार सुबह मुंबई में ओवरऑल AQI 171 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' (moderate) श्रेणी के अंतर्गत आता है।
उर्फी जावेद हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) के पहले एपिसोड में नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी की 'स्प्लिट्सविला' (Splitsvilla) लव स्टोरी को लेकर चर्चा की थी। इसके अलावा, वह रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X6' (Splitsvilla X6) को Sunny Leone, Karan Kundrra और Nia Sharma के साथ होस्ट कर चुकी हैं, जहां उन्होंने 'मिसचीफ मेकर' (Mischief Maker) की भूमिका निभाई थी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन