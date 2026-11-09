‘इन गंवार लोगों ने क्या हालत कर दी है?’, दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों पर भड़कीं उर्फी जावेद, जेल भेजने की उठाई मांग

दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में बना हुआ है, जबकि शहर के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI रीडिंग 400 के पार पहुंच गई है, जो 'गंभीर' (severe) श्रेणी में आती है। वहीं दूसरी ओर, सोमवार सुबह मुंबई में ओवरऑल AQI 171 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' (moderate) श्रेणी के अंतर्गत आता है।