पटाखों ने जला दी पूरी बालकनी और कमरा, दिवाली के बाद एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने शेयर की घर की डरावनी तस्वीरें, AQI पहुंचा 521

Air Quality Index Mumbai: दीपावली का जश्न कई लोगों के लिए आफत बनकर आया है। हाल ही में वेब सीरीज 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आए एक्टर गुरफतेह पीरजादा के मुंबई स्थित घर में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। आतिशबाजी के दौरान बाहर से आए पटाखों की वजह से उनकी पूरी बालकनी और कमरा जल गया। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने जले हुए घर की डरावनी तस्वीरें शेयर करते हुए शहर के बिगड़ते हालात और लोगों की लापरवाही पर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है।