10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

पटाखों ने जला दी पूरी बालकनी और कमरा, दिवाली के बाद एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने शेयर की घर की डरावनी तस्वीरें, AQI पहुंचा 521

Gurfateh Pirzad: दिवाली की रात पटाखों की वजह से अभिनेता गुरफतेह पीरजादा के घर की बालकनी और कमरा जल गया। मुंबई में AQI 521 पहुंचने पर एक्टर ने प्रशासन और लोगों की लापरवाही पर गुस्सा जताया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 9 Nov 2026, 5:02 PM IST

Gurfateh Pirzada

एक्टर गुरफतेह पीरजादा के घर में दिवाली की रात बड़ा हादसा (सोर्स: X-@gurfatehpirzada)

Air Quality Index Mumbai: दीपावली का जश्न कई लोगों के लिए आफत बनकर आया है। हाल ही में वेब सीरीज 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आए एक्टर गुरफतेह पीरजादा के मुंबई स्थित घर में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। आतिशबाजी के दौरान बाहर से आए पटाखों की वजह से उनकी पूरी बालकनी और कमरा जल गया। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने जले हुए घर की डरावनी तस्वीरें शेयर करते हुए शहर के बिगड़ते हालात और लोगों की लापरवाही पर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है।

बालकनी से अंदर आए पटाखों ने मचाई तबाही

गुरफतेह पीरजादा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर घर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि पटाखों की वजह से उनका कमरा और बालकनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। तस्वीरों में बिस्तर के पास से पर्दे हटाए हुए और कमरे का सामान बिखरा नजर आ रहा है, जबकि पूरी बालकनी में घना धुआं छाया हुआ था।

इस घटना से आहत एक्टर ने मुंबई पुलिस और BMC को टैग करते हुए लिखा कि लोगों की यह बेवकूफी बेहद हैरान करने वाली है। पटाखों की वजह से उनकी बालकनी और लगभग पूरा कमरा जल गया है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि पूरा शहर जलकर एक गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है।

मुंबई में प्रदूषण का स्तर पहुंचा खतरनाक 521 पर

घटना के साथ ही गुरफतेह ने मुंबई के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जो बढ़कर खतरनाक रूप से 521 तक पहुंच गया था। दिवाली के बाद शहर में प्रदूषण का स्तर बेकाबू हो गया है। नेवी नगर में AQI 497 दर्ज किया गया, जबकि खेरवाड़ी में यह 264 तक पहुंच गया। कई अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे पूरे शहर में धुंध और धुएं की चादर छा गई।

जनता की संवेदनहीनता पर फूटा गुस्सा

प्रदूषण और बेकाबू होती स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गुरफतेह ने अपने पोस्ट में लिखा कि कल रात जो संवेदनहीनता देखने को मिली, उससे वह बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने समाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसा समाज जिसे बच्चे पैदा करने का शौक है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वे बच्चे किस तरह की जहरीली हवा में सांस लेंगे। इस दौरान उन्होंने आवारा और पालतू जानवरों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है। इसके अलावा, बीएमसी द्वारा घनी आबादी वाले इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए 237 पार्षदों को भी तैनात किया गया है, ताकि लोगों को आतिशबाजी के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.