मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट नहीं होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें! CM फडणवीस ने केंद्र को लिखा पत्र

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने अगले साल गर्मियों से मुंबई को 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों से जोड़ने वाली उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि मुंबई से कोई भी उड़ान बाहर नहीं जाएगी। इस मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए एक वैकल्पिक योजना सुझाई है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान मौजूदा टर्मिनल को पूरी तरह बंद करने की जरूरत न पड़े।