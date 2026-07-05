Mumbai Rain: मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की परेशानी, IndiGo की 4 उड़ानें रद्द, 13 विमान डायवर्ट

इस बीच, मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे उड़ान से पहले अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें और लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहें। रनवे क्लियर होने के बाद उड़ानें धीरे-धीरे शुरू हुई हैं, लेकिन देरी अभी भी हो रही है।