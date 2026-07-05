वोटर लिस्ट संशोधन से जुड़े अफसरों के सस्पेंशन पर बोले मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, दोबारा होगी समीक्षा



SIR से जुड़े एक अधिकारी के निलंबन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और उन्होंने शनिवार को ही इस पर तत्काल संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की दोबारा समीक्षा कराई जाएगी। अधिकारियों को अपना काम करने दिया जा रहा है, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि वास्तविक विवाद क्या है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री भी इस मामले की समीक्षा करेंगे और वह स्वयं भी इसकी निगरानी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी को समझते हुए सभी को मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।