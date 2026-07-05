RSS प्रमुख मोहन भागवत के बेलगावी दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा, 2 किमी क्षेत्र ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित

कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत को खुला पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने संठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने RSS से उसके संवैधानिक दर्जे और वित्तीय अनुपालन को लेकर भी सवाल किए। उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।