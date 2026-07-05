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Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर दिलीप घोष का तंज, कहा- ममता बनर्जी का ‘ट्रेडमिल बजट’ राज्य की बदहाली की वजह

Mamata Banerjee treadmill budget controversy : चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की कार्यशैली पर करारा वार करते हुए दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस का अंत अब बेहद करीब है।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Jul 05, 2026

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee

West Bengal Political Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। वरिष्ठ नेता और राज्य की वित्त मंत्री रहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य के अचानक इस्तीफे ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मचे घमासान को सरेआम कर दिया है। इस बड़े घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुखर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही और 'ट्रेडमिल' पर सरकार चलाने की जिद ने आज बंगाल को इस बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

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Updated on:

05 Jul 2026 09:51 am

Published on:

05 Jul 2026 09:51 am

Hindi News / National News / Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर दिलीप घोष का तंज, कहा- ममता बनर्जी का ‘ट्रेडमिल बजट’ राज्य की बदहाली की वजह

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