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Pawana River Flood Update Today: उफान पर पवना नदी, रावेत पुल छूने को बेताब पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट

Ravet Pune Flood Alert: पिंपरी-चिंचवाड़ में आसमानी आफत ने बढ़ाई धड़कनें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रावेत इलाके में पवना नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया, जानिए सुरक्षित रहने के लिए प्रशासन की क्या है तैयारी।
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पुणे

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Manoj Vashisth

Jul 05, 2026

Pawana River flood update today

Pawana River flood update today

Pimpri Chinchwad heavy rainfall news: महाराष्ट्र में मॉनसून पूरी तरह से छा चूका है। पिछले कुछ दिनों से जारी रिकॉर्डतोड़ बारिश के कारण पिंपरी-चिंचवाड़ के रावेत इलाके में स्थिति गंभीर हो गई है। यहां से गुजरने वाली पवना नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है और इसकी गड़गड़ाहट आस-पास के रहवासियों की धड़कनें बढ़ा रही है। रावेत पुल के बेहद करीब पहुंच चुका पानी सीधे तौर पर खतरे का अलार्म बजा रहा है। अगर बारिश का यही दौर जारी रहा, तो तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना तय माना जा रहा है।

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Updated on:

05 Jul 2026 10:05 am

Published on:

05 Jul 2026 10:05 am

Hindi News / Maharashtra / Pune / Pawana River Flood Update Today: उफान पर पवना नदी, रावेत पुल छूने को बेताब पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट

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