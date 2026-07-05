Pawana River Flood Update Today: उफान पर पवना नदी, रावेत पुल छूने को बेताब पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट

Pimpri Chinchwad heavy rainfall news: महाराष्ट्र में मॉनसून पूरी तरह से छा चूका है। पिछले कुछ दिनों से जारी रिकॉर्डतोड़ बारिश के कारण पिंपरी-चिंचवाड़ के रावेत इलाके में स्थिति गंभीर हो गई है। यहां से गुजरने वाली पवना नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है और इसकी गड़गड़ाहट आस-पास के रहवासियों की धड़कनें बढ़ा रही है। रावेत पुल के बेहद करीब पहुंच चुका पानी सीधे तौर पर खतरे का अलार्म बजा रहा है। अगर बारिश का यही दौर जारी रहा, तो तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना तय माना जा रहा है।