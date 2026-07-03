केतन अग्रवाल मर्डर केस: पुलिस ने कोर्ट से मांगी आरोपियों की 3 दिन की और कस्टडी

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Ketan Aggarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस टीम ने मामले की तह तक जाने के लिए कोर्ट से दो मुख्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी तीन दिन और बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि मर्डर की कड़ियों को जोड़ने के लिए आरोपियों से और कड़ी पूछताछ की जरूरत है। इसके अलावा केस से जुड़े कई चैट, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभी बरामद करने और उनका फॉरेंसिक एनालिसिस करने बाकी हैं।
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