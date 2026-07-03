सलमान खान मामला: लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से मांगी प्रोडक्शन वारंट, तिहाड़ जेल में है बंद

लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई (फोटो-पत्रिका)
Salman Khan Case: तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट में अर्जी देकर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है। वकील अजिंक्य मिरगल के मुताबिक, इस मामले में पिछली गवाही 20 तारीख को हुई थी और अगली सुनवाई 1 तारीख के लिए तय थी। हालांकि, 23 तारीख को बचाव पक्ष ने प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी दाखिल की। चूंकि अनमोल बिश्नोई अभी NIA के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए इस मामले में उसकी पेशी नहीं हो सकी। अब तक चार गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान इस अर्जी पर विचार करेगा।
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