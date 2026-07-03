‘हम केतन का काम तमाम कर देंगे, तुम भी लोहागढ़ आ जाना’; चेतन-सिया की योजना का तीसरे दोस्त ने खोला राज

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चेतन चौधरी मई के आखिरी सप्ताह से ही बीड के रहने वाले अपने इस सहपाठी के लगातार संपर्क में था। चेतन और सिया ने इस युवक से केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने यानी 'कांटा निकालने' के बारे में खुलकर बात की थी। दोनों ने उससे कहा था कि हम केतन का काम तमाम कर देंगे, तुम भी लोहागढ़ आ जाना। 'उन्होंने उसे 18 जून को लोहागढ़ में ट्रेकिंग पर चलने के लिए कहा था, लेकिन किस्मत से उस युवक ने साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद सिया और चेतन ने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला।