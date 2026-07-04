केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा, आरोपी सिया के डिलीट व्हाट्सऐप चैट से खुला ‘शादी के टिकट’ का राज

Ketan Murder Case: रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट किया जा चुका डेटा पुलिस ने वापस रिकवर कर लिया है। इन डिलीट चैट के सामने आने के बाद अब इस पूरे मर्डर केस की कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। चैट में कोड वर्ड और 'शादी के टिकट' के बहाने आधार कार्ड मांगे जाने का जिक्र है, जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया है।