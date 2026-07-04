पुणे में बिहारी मजदूर की दर्दनाक मौत, पेट में हवा भरने की वजह से हुई हालत खराब, अस्पताल में तोड़ा दम

आपको बता दें कि इस हैरान करने वाली घटना ने फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा, उनके आपसी व्यवहार और कार्यस्थल की निगरानी (सुपरविजन) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष करांडे ने बताया कि पुलिस आरोपी के इस कदम के पीछे के सटीक कारण और मकसद का पता लगा रही है। साथ ही, इस बात की भी गहनता से जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में कंपनी प्रबंधन की ओर से सुरक्षा नियमों के पालन में कोई लापरवाही या ढिलाई बरती गई थी। दोषी पाए जाने पर प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।