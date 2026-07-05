Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: चंद्रिमा भट्टाचार्य पर दिलीप घोष का तंज, TMC में इस्तीफे देने का दौर शुरू हो गया

उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस का संगठन पहले की तुलना में कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, पार्टी के भीतर लगातार हो रहे बदलावों के कारण यह समझना भी मुश्किल हो गया है कि कौन नेता किस पद पर है और कौन संगठन छोड़ रहा है। साथ ही दिलीप घोष कहते है, ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा। यही वजह है कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कौन इस्तीफा दे रहा है और कौन किस भूमिका में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, यह पूरी तरह पार्टी का आंतरिक मामला है और इसका समाधान भी उन्हें खुद ही करना होगा।