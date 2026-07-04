ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, TMC प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

चंद्रिमा भट्टाचार्य के पार्टी के पदों से इस्तीफा देने पर पार्टी से निकाले गए TMC विधायक संदीपन साहा ने कहा कि मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं। यह तो होना ही था। 22 जून को हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें हमने नेशनल वर्किंग कमेटी के चेयरपर्सन और कमेटी के दूसरे सदस्यों के नामों का ऐलान किया था। वे सभी उसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जिन लोगों को किसी पद पर नियुक्त किया जा रहा है, वे लगातार इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि कालीघाट तृणमूल में काम करने का माहौल ही नहीं है।