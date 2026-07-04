उमर खालिद और शारजील इमाम को मिलेगी जमानत? कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

उमर खालिद और शरजील इमाम (Photo-IANS)
Umar Khalid bail plea: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के मामले में मुख्य आरोपी और स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी की कोर्ट आज इस मामले पर अपना अहम फैसला सुना सकती है। दोनों आरोपियों ने UAPA के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 59/2020 में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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