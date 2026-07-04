पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर तंज, बोले- जिन्हें बिहार का भूगोल नहीं पता, वे भी बांकीपुर में चुनाव में कूद पड़े

वहीं, बांकीपुर जीतना बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल तारीखों की घोषणा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को बांकीपुर की जनता धन्यवाद और आभार प्रकट करने वाली है, क्योंकि बांकीपुर की जनता के विधायक को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा में सांसद बनाया। नितिन नवीन ने बांकीपुर के लिए काफी काम किया है। भाजपा भारी मतों से उपचुनाव को जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने के बाद भी जब भी उनका (नितिन नवीन) बिहार का दौरा होता है तो बांकीपुर की चिंता करना वो नहीं छोड़ते। भाजपा-एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार होगा अभूतपूर्व मतों से उसकी जीत होगी।