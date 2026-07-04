Bankipur By Election: बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की साख और प्रशांत किशोर की चुनौती आमने-सामने

बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मजबूत गढ़ रही है। पिछले करीब चार दशकों से इस सीट पर पार्टी का दबदबा कायम है। नितिन नवीन और उनके पिता ने यहां सबसे लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इस क्षेत्र में भाजपा का संगठनात्मक आधार और भी मजबूत हुआ है। सीनियर पत्रकार लव कुमार मिश्रा के अनुसार, यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी जुड़ा माना जा रहा है। उनका कहना है कि यदि भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो इसे पार्टी अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ के प्रमाण के रूप में पेश करेगी। वहीं, अगर किसी कारणवश पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, तो यह विपक्ष के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी और भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जाएगा। यही वजह है कि भाजपा इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाह रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं के भी यहां पर लगातार दौरे हो सकते हैं।