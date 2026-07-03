Khan Sir vs Roshan Anand: खान सर की गिरफ्तारी पर 7 जुलाई तक ब्रेक, कोर्ट ने टाली सुनवाई

रौशन आनंद और फैजल खान के बीच विवाद उस समय और बढ़ गया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई। रौशन आनंद ने इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश फैजल खान ने ही रची थी। उन्होंने इस संबंध में पटना के कदमकुआं थाना में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। वहीं, फैजल खान ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है।