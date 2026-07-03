3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Khan Sir vs Roshan Anand: खान सर की गिरफ्तारी पर 7 जुलाई तक ब्रेक, कोर्ट ने टाली सुनवाई

Khan Sir vs Roshan Anand:  पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग फायरिंग मामले में 7 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। अदालत ने उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 03, 2026

Khan Sir FIR

खान सर (फ़ाइल फोटो)

Khan Sir vs Roshan Anand पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग फायरिंग मामले में 7 जुलाई तक राहत मिल गई है। शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। यानी तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

इसी के साथ खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी टाल दी गई है। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई एडीजे-2 की अदालत में हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की है। दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।

2 जून की घटना से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 2 जून की रात करीब 10 बजे पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और पथराव की घटना के बाद मामला थाने पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग सेंटर के एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की थी। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, बाद में सभी आरोपितों को अदालत से जमानत मिल गई।

वीडियो वायरल के बाद बढ़ी मुश्किलें

घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के दो सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उनके बयान के आधार पर कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इसके बाद खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। फिलहाल अदालत से उन्हें गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है।

रौशन आनंद–फैजल खान विवाद

रौशन आनंद और फैजल खान के बीच विवाद उस समय और बढ़ गया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई। रौशन आनंद ने इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश फैजल खान ने ही रची थी। उन्होंने इस संबंध में पटना के कदमकुआं थाना में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। वहीं, फैजल खान ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है।

पटना सिविल कोर्ट से खान को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा, जानें कब होगी अगली सुनवाई

ये भी पढ़ें
KHAN SIR

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jul 2026 09:54 pm

Published on:

03 Jul 2026 08:59 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Khan Sir vs Roshan Anand: खान सर की गिरफ्तारी पर 7 जुलाई तक ब्रेक, कोर्ट ने टाली सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खान सर-रौशन सर विवाद के बाद फिर सुर्खियों में मुसल्लहपुर हाट, 15 जुलाई को राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा

KHAN SIR
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर पर आमने-सामने चिराग और मांझी, पुलिस कार्रवाई पर भिड़े दोनों नेता

Jitan Ram Manjhi and Chirag Paswan
पटना

Bharat Tiwari Encounter: बिलौटी में फूटा चिराग का गुस्सा, बोले- यह एनकाउंटर नहीं हत्या है,सभी आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

Chirag Paswan
पटना

Bharat Tiwari Encounter: नागमणि के बयान पर अशोक चौधरी का तीखा पलटवार, कहा- उम्र के बावजूद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं

मंत्री अशोक चौधरी
पटना

पटना के पॉश होटल में छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले10 युवतियां रेस्क्यू, एक युवक गिरफ्तार, होटल संचालक फरार

prostitution going on at home boys and girls found in objectionable condition including contraceptives
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.